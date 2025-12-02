Реклама

12:24, 2 декабря 2025

Похитившие 560 миллионов рублей экс топ-менеджеры российской компании избежали заключения

В Москве с бывших топ-менеджеров «Мечела» взыскали 560 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
В Москве с бывших топ-менеджеров «Мечела» взыскали 560 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывшие топ-менеджеры компании «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также бывшая глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова стали фигурантами уголовного дела по хищении свыше 15 миллионов акций компании на сумму 560 миллионов рублей.

Мещанский суд признал фигурантов виновными и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы, после чего постановил освободить обвиняемых от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения по делу. При этом с них взыскана сумма ущерба в пользу компании, владевшей акциями «Мечела».

Ранее сообщалось, что появились детали многомиллионной аферы с краской на российском предприятии.

