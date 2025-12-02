Полиция пообещала полмиллиона за поимку российской пенсионерки

В Бурятии МВД ищет пенсионерку, заказавшую убийство мужа 19 лет назад

МВД по Республике Бурятия объявило награду в полмиллиона рублей за информацию об уроженке Читинской области, которая обвиняется в организации заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ольга Скворцова находится в федеральном розыске. По данным правоохранителей, в 1999 году она заказала расправу над своим мужем. Заочно женщина приговорена в 2023 году на 13 лет.

Как стало известно оперативникам, Скворцова использует другое имя и могла незначительно изменить внешность с помощью пластических операций.

