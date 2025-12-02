Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 2 декабря 2025Силовые структуры

Полиция пообещала полмиллиона за поимку российской пенсионерки

В Бурятии МВД ищет пенсионерку, заказавшую убийство мужа 19 лет назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

МВД по Республике Бурятия объявило награду в полмиллиона рублей за информацию об уроженке Читинской области, которая обвиняется в организации заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ольга Скворцова находится в федеральном розыске. По данным правоохранителей, в 1999 году она заказала расправу над своим мужем. Заочно женщина приговорена в 2023 году на 13 лет.

Как стало известно оперативникам, Скворцова использует другое имя и могла незначительно изменить внешность с помощью пластических операций.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали мужчину через пять минут после выхода из колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина везде сеет хаос». Украинские спецслужбы взорвали российский танкер в Черном море. Кто на самом деле стоит за атакой?

    Уиткофф зашел в Кремль

    Генсек НАТО высказался по поводу вступления Украины в альянс

    Мостовой предсказал исход матча между «Барселоной» и «Атлетико»

    Манул Тимофей завершил зажировку

    Генпрокурору постсоветской страны задали шесть вопросов из-за инцидента с беспилотником

    В Windows перестала работать важная функция

    227-килограммовый медведь тайно жил под жилым домом несколько месяцев

    В США рассказали о работоспособности Трампа

    Арестович назвал настоящие задачи Украины на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok