Полуголый пекарь рассказал о безумных поклонницах и отказался месить тесто на Onlyfans

Австралийский пекарь Энтони Ранделло-Джан утверждает, что безумные поклонницы часто шлют ему непристойные запросы. Об этом пишет издание Daily Mail.

До вирусной популярности в TikTok у Ранделло-Джана было два собственных заведения, которые он создал с нуля. Пекарь вкладывал всю прибыль в их развитие и часто сам до поздней ночи готовил заказанные клиентами угощения.

В TikTok Ранделло-Джан публиковал видео, в которых он месит тесто и печет кондитерские изделия. Ролики сняты в «чувственном» визуальном стиле: в них он полуобнажен и освещен приглушенным светом. По-видимому, именно из-за этого ему стали предлагать завести аккаунт OnlyFans, где можно снять не только рубашку, но и все остальное.

Ранделло-Джан утверждает, что пока не намерен снимать контент для взрослых. «Ничего не имею против OnlyFans, — объяснил он. — Замечательно, что кто-то этим занимается. Но лично я в обозримом будущем этого делать не собираюсь».

Пекарь признался, что часто получает странные просьбы от поклонниц, которым нравятся его видео. В частности, были желающие купить его грязные носки. «Такое определенно случается, — говорит он. — Но нет, это не мой основной источник дохода».

