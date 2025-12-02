Реклама

06:01, 2 декабря 2025Из жизни

Полуголый пекарь рассказал о безумных поклонницах и отказался месить тесто на Onlyfans

Олег Парамонов
Фото: @thedonutdaddy

Австралийский пекарь Энтони Ранделло-Джан утверждает, что безумные поклонницы часто шлют ему непристойные запросы. Об этом пишет издание Daily Mail.

До вирусной популярности в TikTok у Ранделло-Джана было два собственных заведения, которые он создал с нуля. Пекарь вкладывал всю прибыль в их развитие и часто сам до поздней ночи готовил заказанные клиентами угощения.

В TikTok Ранделло-Джан публиковал видео, в которых он месит тесто и печет кондитерские изделия. Ролики сняты в «чувственном» визуальном стиле: в них он полуобнажен и освещен приглушенным светом. По-видимому, именно из-за этого ему стали предлагать завести аккаунт OnlyFans, где можно снять не только рубашку, но и все остальное.

Ранделло-Джан утверждает, что пока не намерен снимать контент для взрослых. «Ничего не имею против OnlyFans, — объяснил он. — Замечательно, что кто-то этим занимается. Но лично я в обозримом будущем этого делать не собираюсь».

«Слишком гениален для этого мира» Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
30 августа 2021
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам. Почему не все верят в его искренность?
18 декабря 2022
«Соцсети опасны, как наркотики» Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
6 декабря 2021

Пекарь признался, что часто получает странные просьбы от поклонниц, которым нравятся его видео. В частности, были желающие купить его грязные носки. «Такое определенно случается, — говорит он. — Но нет, это не мой основной источник дохода».

Ранее сообщалось, что художница из Японии начала делать светильники из нераспроданного черствого хлеба. Так она решила обратить внимание общества на проблему перепроизводства продуктов питания и количество пищевых отходов.

