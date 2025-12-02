Реклама

Россия
07:23, 2 декабря 2025

Появились подробности об атаке ВСУ на российские регионы

Минобороны: Системы ПВО сбили 45 беспилотников ВСУ над девятью регионами России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 2 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 14 — перехватили над Брянской областью. Над Краснодарским краем уничтожили восемь БПЛА, над Крымом — шесть, а над Волгоградской областью — пять.

Еще четыре дрона перехватили в Чечне, три — над акваторией Черного моря, а также пять уничтожили над Орловской, Липецкой, Ростовской и Тверской областями.

Ночью второго декабря сразу три российских города запретили полеты. В частности, аэропорты Владикавказа, Грозного и Тамбова перестали принимать и выпускать рейсы. Отмечается, что мера была необходима для того, чтобы обеспечить безопасность осуществляемых полетов.

