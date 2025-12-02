Реклама

Россия
13:10, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Позицию США по возвращению активов в Россию объяснили

Политолог Дудаков: США пытаются подкупить Россию замороженными активами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пытается подкупить Россию обещанием вернуть замороженные активы, но большая часть из них все-таки находится в Европе, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Со стороны американцев мы можем наблюдать попытку подкупить возвращением наших же активов. И, возможно, они надеются на то, что мы будем идти на какие-то серьезные компромиссы по вопросам, напрямую касающимся нашей национальной безопасности», — сказал Дудаков.

Он отметил, что для России важно, чтобы были решены все вопросы безопасности, сняты санкции и возвращены активы. Однако большая часть активов размещена в Европе, и это единственный их козырь в переговорах с Россией, уточнил политолог.

В США у нас заморожено лишь 5-7 миллиардов долларов. Поэтому свои активы американцы без проблем смогут нам вернуть, но будет чуть сложнее продавливать европейских «ястребов». У нас там больше 200 миллиардов именно в Европе завязло. И более того, европейцы будут идти крайне неохотно на любое возвращение этих денег

Малек Дудаковполитолог-американист

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским представителям о том, что она выступает за возвращение России ее замороженных активов.

