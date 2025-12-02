Реклама

13:51, 2 декабря 2025

Предполагаемый самолет Уиткоффа сел в Москве

Предполагаемый самолет спецпосланника Уиткоффа сел в Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Москве», — приводит агентство слова представителей авиации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа должна начаться в 17:00.

Также телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп выбрал Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в качестве переговорщиков с Россией, поскольку он предпочитает «личную дипломатию».

    Все новости