Предполагаемый самолет Уиткоффа сел в Москве

Предполагаемый самолет спецпосланника Уиткоффа сел в Москве

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Москве», — приводит агентство слова представителей авиации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа должна начаться в 17:00.

Также телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп выбрал Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в качестве переговорщиков с Россией, поскольку он предпочитает «личную дипломатию».