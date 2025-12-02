До двух тысяч солдат ВСУ оказались заблокированы на севере Димитрова

В северной части Димитрова были заблокированы от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, передает ТАСС.

Докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации, он отметил, что южная часть города полностью освобождена. В северной части группировка противника оказалась «надежно заблокирована».

Ранее стало известно о взятии Волчанска под контроль российских войск. Лидер России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успехах армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Волчанске.

1 декабря сообщалось, что Путин поставил задачи по снабжению войск в зоне СВО всем необходимым на зиму. Кроме того, он поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия.