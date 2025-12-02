Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:42, 2 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыто число заблокированных солдат ВСУ в Димитрове

До двух тысяч солдат ВСУ оказались заблокированы на севере Димитрова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В северной части Димитрова были заблокированы от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, передает ТАСС.

Докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации, он отметил, что южная часть города полностью освобождена. В северной части группировка противника оказалась «надежно заблокирована».

Ранее стало известно о взятии Волчанска под контроль российских войск. Лидер России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успехах армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Волчанске.

1 декабря сообщалось, что Путин поставил задачи по снабжению войск в зоне СВО всем необходимым на зиму. Кроме того, он поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о трагедии украинского народа

    Учительница физкультуры отправляла 13-летнему школьнику интимные фотографии

    Раскрыта опасность пивного живота для мужчин

    В США назвали сроки поражения Украины

    Названо число потерь ВСУ в Волчанске

    Путин поставил задачу для группировки войск «Север»

    Пушков заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских мигрантов

    Российский стилист рассказал об обмане со стороны Долиной

    В Европе обозначили возможные сроки начала войны с Россией

    В США оценили вероятность согласия России с условиями плана по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости