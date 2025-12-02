Реклама

Россия
23:37, 1 декабря 2025Россия

Путин поставил задачу по СВО на зиму

Путин дал поручение обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зиму
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поставил задачи по снабжению войск всем необходимым на зиму. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Путин поблагодарил командующих и бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), за успешные действия.

Несколько дней назад Владимир Путин заявил, что надеется на окончание СВО, но при условии достижения целей. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.

В начале 2025 года Владимир Путин озвучил условия и сроки окончания СВО. По его словам, завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».

