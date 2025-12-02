Раскрыты последствия атак ВСУ на южный регион России

Кубанский оперштаб сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены 19 домов

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край повреждения получили 19 домов. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Все попавшие под удар строения находятся в Северском районе в поселке Ильском. В домах разбиты стекла и пробиты навесы.

«Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 декабря над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. При этом еще три дрона были уничтожены над акваторией Азовского моря.

До этого губернатор российского региона Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за ночного удара ВСУ 25 ноября пострадали шесть человек. По его словам, атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.