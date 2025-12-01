Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на 11 регионов России

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 11 регионов России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего в налете задействовали 32 дрона. По четыре БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Еще три беспилотника уничтожили над Ленинградской областью, а над территориями Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями перехватили шесть дронов.

Из сводки оборонного ведомства также следует, что над Азовским морем сбили три украинских БПЛА.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал об уничтожении нескольких дронов над Киришским районом области. Он также сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).