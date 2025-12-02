Реклама

Раскрыты жуткие подробности отступления ВСУ из Красноармейска

Иванников: Группа ВСУ захлебнулась в нечистотах, пытаясь покинуть Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Паника среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Красноармейска (украинское название — Покровск) приняла чудовищные формы. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что остатки украинских формирований пытались спастись через подземные коммуникации, и это привело к массовой гибели.

«Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», — сообщил он.

По словам Иванникова, боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, поскольку многие украинские военные тяжело ранены и не представляют угрозы. «Они истекают кровью и ждут, когда российские Вооруженные силы и медицинские службы сумеют оказать им помощь», — добавил эксперт.

О переходе Красноармейска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

