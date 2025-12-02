Россиянам предложили отдых у моря в декабре за 40 тысяч рублей

АТОР: В декабре можно дешево отдохнуть в ОАЭ и Египте

Российским туристам предложили отдых у моря в декабре за 40 тысяч рублей с человека с учетом перелета. Такие туры нашли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, до новогодних выходных можно дешево съездить в ОАЭ, Египет, Таиланд или на китайский остров Хайнань. К примеру, в ОАЭ можно поехать за 79 тысяч рублей на двоих с завтраками, в Египет — за 88 тысяч рублей, а в Китай — за 105 тысяч рублей. Дороже всего обойдется тур в Таиланд — 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Египет, Таиланд и ОАЭ оказались самыми востребованными странами для отдыха у российских туристов в декабре. Согласно данным АТОР, эти государства уже были лидерами декабрьского отдыха в 2024 году.