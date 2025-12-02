Реклама

00:15, 2 декабря 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы защиты от мошенников в новогодние праздники

F6: Мошенники в праздники будут заманивать россиян распродажами и скидками
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Мошенники в преддверии новогодних праздников будут заманивать россиян фейковыми распродажами и скидками. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, раскрывший также основные способы защиты от злоумышленников.

«В предпраздничной суете внимание рассеивается. Мы выбираем подарки, планируем путешествия и порой забываем о бдительности. Как раз на это рассчитывают мошенники, когда каждый год стирают пыль со своих старых, давно известных схем и запускают новые сценарии обмана. Так что в предстоящие недели стоит быть вдвойне внимательными, чтобы не попасться в многочисленные капканы злоумышленников», — отметил Золотухин.

В частности, мошенники эксплуатируют маркетинговую привычку многих брендов привлекать внимание к себе, устраивая распродажи и обещая снижение цен или специальные предложения. По словам Золотухина, в декабре этих предложений становится настолько много, что преступники легко могут замаскировать свои ресурсы под очередную акцию. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует россиянам всегда убеждаться, что они находятся на официальных сайтах компаний и всегда выбирать оплату после получения того или иного товара.

«Для брендов и блогеров праздники — еще один повод провести различные конкурсы и розыгрыши ценных призов. От их имени мошенники предлагают открыть "коробочки" с призами, устраивают свои лотереи и такие аттракционы невиданной щедрости. Как от этого защититься? Помните: невозможно выиграть в лотерее, в которой вы не участвовали», — отметил Золотухин.

Он добавил, что преступники нередко создают поддельные ресурсы для продажи туристических путевок, билетов на поезда и самолеты, а также для бронирования отелей и покупки других услуг в сфере отдыха и развлечений. Помимо этого, они нацеливаются на тех, кто хочет приобрести билеты на новогодние концерты или заказать услуги аниматоров.

Ранее россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера. По словам Золотухина, это чревато потерей доступа к банковским и другим сервисам.

