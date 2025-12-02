Российский майор подставил под залповый огонь дом с сослуживцами

«Ъ»: Впервые в РФ экс-полицейского судят за удар ВСУ по зданию МВД в Херсоне

Впервые в России перед судом предстанет обвиненный в совершении акта международного терроризма бывший сотрудник полиции, который подставил под залповый огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание ГУ МВД и жилой дом сослуживцев и их семей в Херсоне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, экс-майор Евгений Великосельский, занимавший пост начальника отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД России по Херсонской области, передал украинскому агенту координаты места своей службы и дома, в котором проживали полицейские со своими семьями.

Следователи установили, что в мае 2022 года полицейский после начала специальной военной операции (СВО) вступил в террористическое сообщество с целью дестабилизации политической ситуации в России. В августе того же года Великосельский, по его словам, предоставил информацию о ведомственных зданиях коллеге, который был связан со Службой безопасности Украины.

По указанным им координатам ночью 2 сентября 2022 года ВСУ ударили ракетами из системы залпового огня HIMARS. Жертвами обстрела стали двое жителей Херсона, еще 25 человек были ранены. Здание ГУ МВД частично было разрушено, также поврежден жилой дом. Произошедшее квалифицировали как теракт, ущерб от которого превысил 22 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Великосельского, он признал вину и заявил, что пошел на сотрудничество с украинской спецслужбой из-за опасений за свою жизнь. Его уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Экс-силовику грозит пожизненное лишение свободы.

Этот же суд ранее приговорил к 17 годам заключения Андрея Сереженко за подрыв автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.