Россия
06:00, 2 декабря 2025

Российский регион попал под удар дронов

Губернатор Слюсарь: В Ростовской области уничтожены беспилотники
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 2 декабря, Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто не пострадал, информация о последствиях уточнятся, добавил губернатор.

Ранее в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Работу приостановили воздушные гавани Махачкалы, Магаса, Нальчика, Тамбова, Волгограда и Краснодара. Сообщалось, что меры были приняты в целях безопасности.

