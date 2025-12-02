Российский стилист рассказал об обмане со стороны Долиной

Стилист Никита Карстен сообщил о нарушенных Долиной договоренностях

Российский стилист Никита Карстен рассказал о своем опыте работы с певицей Ларисой Долиной. По его словам, ему предложили собрать образы для новой фотосессии народной артистки. Карстен работал в формате творческой съемки, то есть по бартеру — он подбирал для певицы наряды, а взамен должен был получить фото и видео с Долиной для своего портфолио. Свою часть сделки Карстен выполнил, однако обещанное так и не получил. Он раскрыл подробности инцидента в разговоре с KP.RU.

Карстен рассказал, что все пошло не по плану с самого начала съемки: стилисту даже не дали подойти к артистке, чтобы помочь собрать образ. «Я как раз возвращался из Питера, и мне написали, что Ларисе Александровне срочно нужны фотографии для соцсетей, для баннеров, для концертов, для обложек песен. И я сказал, что прям впритык приезжаю к съемке, поэтому, естественно, я как минимум потратился на свою помощницу, потому что любой выезд стоит денег. Плюс ко всему просил отправить вещи большое количество брендов, не только тех, что находятся в Москве», — поведал он.

Несмотря на все сложности, певицу отсняли в шести образах, хотя изначально договаривались о двух-трех. Помимо этого, в одном из нарядов артистка появилась перед телекамерами, приглашенными, чтобы снять сюжет о фотосессии. Стилист же сделал всего пару кадров для портфолио на смартфон, так как был занят подбором нарядов для Долиной.

Через некоторое время Карстен написал фотографу с просьбой получить снимки и видео, однако ему ответили, что Долина «запретила все публиковать». Стилист предположил, что певицу не удовлетворил результат съемки. Однако позднее выяснилось, что артистка использовала фото в образах Карстена для афиши и обложки песни. «То есть съемка очень понравилась, и все фото используются. Почему тогда? Два года назад, наверное, я был не окрепший в профессии и думал, что о таком, наверное, стыдно говорить, нельзя», — отметил он.

