Российский военный с пистолетом совершил налет на магазин ради алкоголя

В Томске российский военный получил 2 года за нападение на магазин ради алкоголя

В Томске российскому военнослужащему Евгению Анкудинову дали 2 года колонии общего режима за налет на продуктовый магазин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 20 августа будучи в состоянии алкогольного опьянения осужденный вооружился страйкбольным пистолетом и прибыл в торговую точку. Там он направил оружие на продавца и пригрозив ему расправой, украл алкогольную продукцию. Позже военнослужащий был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в Тюмени попало на видео нападение мужчины на магазин ради электронным сигарет.