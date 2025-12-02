Реклама

Россия
07:47, 2 декабря 2025Россия

Школьница «заказала» своих одноклассников

В Приморье школьница «заказала» студентам избить своих одноклассников
Никита Абрамов
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В городе Фокино в Приморском крае ученица шестого класса «заказала» своих одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Шестиклассница пожаловалась 18-летнему парню на нападки со стороны школьников. Тот в свою очередь вместе с друзьями подкараулили 12-летних близнецов и избили. На данный момент один из них находится в больнице, у него сломаны новс, передний зуб и сильный ушиб глаза.

После того, как правоохранительные органы нашли студента, он признал вину полностью, а школьница объяснила, что ее просьба была шуткой. Однако к делу уже подключилась прокуратура.

Ранее в Калининграде школьники закидали камнями десятилетнего мальчика на улице Мариенко. На ребенка напали ребята 11 и 12 лет. В него швырнули без всякой причины несколько кирпичей, а затем толкнули в лужу.

