Российские школьники закидали камнями десятилетнего мальчика

В Калининграде школьники закидали камнями десятилетнего мальчика

В Калининграде школьники закидали камнями десятилетнего мальчика на улице Мариенко. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, на ребенка напали ребята 11 и 12 лет. В него швырнули без всякой причины несколько кирпичей, а затем толкнули в лужу.

Пострадавшему мальчику помогли подняться прохожие. Инцидентом уже заинтересовались в городской прокуратуре. Родителей хулиганов могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская тогда отметила, что правоохранительные органы проводят проверку. Нападавших нашли, ими оказались ученицы седьмых-восьмых классов разных школ. Их родителей пообещали привлечь к административной ответственности.