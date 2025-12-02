Депутат Чепа: Россия делает все, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее

В России категорически не готовы соглашаться с мнением, что завершения конфликта на Украине «пока не предвидится», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. О сроках окончания боевых действий он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее такой точкой зрения поделился заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер. По его словам, завершения конфликта «пока не предвидится», поэтому Запад должен продолжать обеспечивать Киев «постоянным потоком ресурсов».

«Мы, конечно, с такой точкой зрения категорически не готовы соглашаться, потому что мы всячески хотим и все делаем для того, чтобы мир наступил как можно скорее. Но есть силы, и в первую очередь это некоторые страны НАТО и руководители этих стран, которые все делают для того, чтобы срывать мирные договоренности. Они стремятся вести войну, как они изначально говорили, до последнего украинца. Для этого, несмотря на развал собственных экономик, они готовы поставлять в дальнейшем оружие для того, чтобы как можно больше истощить Россию», — сказал депутат.

С одной стороны, европейские страны НАТО делают все для продолжения конфликта, а с другой стороны, пытаются обвинять Россию в том, что она не хочет мира, обратил внимание Чепа, назвав эту политику циничной.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон поставит Киеву новую партию ракет для противовоздушной обороны.

