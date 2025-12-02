Реклама

В НАТО высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Генерал НАТО Келлер: Завершения конфликта на Украине пока не предвидится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Завершения конфликта на Украине «пока не предвидится». Так о сроках окончания боевых действий высказался заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Welt.

По его словам, Запад должен продолжать обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». Он отметил, что Киев до сих пор оказывает сопротивление, хоть и сталкивается с нехваткой оружия.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — сказал военачальник.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. «Нам нужно поставить их [РФ] в такое положение, при котором им придется вести переговоры», — сказала она.

