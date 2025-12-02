Стала известна длительность воздушной опасности в Ленобласти

Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности в Ленинградской области

Воздушную опасность отменили в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал он.

Сообщение о начале периода воздушной опасности появилось в канале политика в 06:07 по московскому времени. Таким образом, режим опасности продлился 3 часа 27 минут.

В ночь на 2 декабря ВСУ атаковали девять регионов России при помощи 45 беспилотников. По информации Минобороны России, больше всего дронов — 14 — перехватили над Брянской областью. О сбитых над Ленинградской областью дронах в оборонном ведомстве не сообщили.