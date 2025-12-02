Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 2 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны главные претенденты на пост Ермака

Главными претендентами на пост Ермака являются Палиса и Безуглая
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Павел Палиса

Павел Палиса. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Реальных претендентов на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского всего два. Такое заявление сделали профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман и бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с «360».

«Против его фигуры мало кто из украинских политиков посмеет выступить публично, ведь он позиционирует себя в качестве военного», — высказался Фельдман про кандидатуру заместителя главы офиса президента Украины Павла Палисы, который 22 года служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Экс-депутат Верховной Рады Олейник считает главной кандидатурой на пост бывшего главы офиса президента Андрея Ермака нардепа Марьяну Безуглую. «Она достаточно оригинальная и неадекватная, но сейчас там такие и нужны», — заключил он.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Важный день для мира». Доверенные лица Трампа прилетели на переговоры с Путиным по Украине. Кто они и почему им доверяет Кремль?

    В Норвегии одной фразой отреагировали на решение допустить российских лыжников

    Россиянина задержали через пять минут после освобождения из колонии

    Орешкин увидел плюсы в повышении утилизационного сбора

    В Раде назвали протестом массовый уход бойцов ВСУ с фронта

    Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

    Популярный напиток оказался защитником от заболеваний печени и почек

    Стали известны главные претенденты на пост Ермака

    Одно обновление изменило поведение россиян

    Бывшую главу европейской дипломатии задержали за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости