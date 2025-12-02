Стали известны главные претенденты на пост Ермака

Главными претендентами на пост Ермака являются Палиса и Безуглая

Реальных претендентов на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского всего два. Такое заявление сделали профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман и бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с «360».

«Против его фигуры мало кто из украинских политиков посмеет выступить публично, ведь он позиционирует себя в качестве военного», — высказался Фельдман про кандидатуру заместителя главы офиса президента Украины Павла Палисы, который 22 года служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Экс-депутат Верховной Рады Олейник считает главной кандидатурой на пост бывшего главы офиса президента Андрея Ермака нардепа Марьяну Безуглую. «Она достаточно оригинальная и неадекватная, но сейчас там такие и нужны», — заключил он.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины.