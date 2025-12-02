Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 2 декабря 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП с автобусами

Щелоков: Тяжело пострадавших в массовом ДТП с автобусами на трассе М-12 нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Пострадавшие в массовой аварии с автобусами в Нижегородской области доставлены в больницу в состоянии легкой и средней тяжести, «тяжелых» нет. Об этом рассказал мэр города Арзамас Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Всего было госпитализировано 14 человек. За состоянием пострадавших следит врач Олег Курахтанов.

Щелоков добавил, что водители «Арзамаспассажиравтотранса» направлены на место ДТП для вывоза людей. 106 человек временно расположили в гостинице.

«МЧС координируют все работы оперативно. Следственный отдел СУ СК по городу Арзамас проведет проверку ситуации. Все на связи», — заключил Щелоков.

Госавтоинспекция Нижегородской области ранее попросила водителей выбирать пути объезда, так как на 437-м километре трассы М-12 движение в сторону Казани перекрыто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok