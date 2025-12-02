Реклама

10:42, 2 декабря 2025Россия

Стало известно о возможном возвращении в Госдуму осужденного за незаконную охоту депутата

Ведомости: Осужденный за незаконную охоту Рашкин намерен вернуться в Госдуму
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Осужденный за незаконную охоту бывший депутат Валерий Рашкин намерен вернуться в Госдуму. О возможном развитии событий стало известно «Ведомостям».

По данным издания, лишенный мандата Рашкин может пойти на выборы в Госдуму в 2026 году от Иркутской области. В регионе у КПРФ появилось вакантное место в связи с переходом депутата Михаила Щапова на пост аудитора Счетной палаты.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что кадровая комиссия и организационно-кадровая служба завершают работу по сбору от региональных отделений. «Кто пойдет на выборы в Госдуму, будет решено после соответствующих решений кадровой комиссии и президиума съезда партии», — добавил он, напомнив, что Рашкин состоит на учете в Саратовской партийной организации.

При этом сам Рашкин в беседе с журналистами не опроверг и не подтвердил информацию о своем возможном выдвижении на выборы, отметив, что пока не готов комментировать этот вопрос.

В апреле 2022 года бывшего парламентария приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет. Затем его досрочно лишили мандата. В мае 2024-го с Рашкина сняли судимость, так как истек испытательный срок.

