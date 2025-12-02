Реклама

13:52, 2 декабря 2025

Стало известно о задержании российских таможенников из-за утильсбора

ФТС: Задержаны сотрудники Зеленоградского таможенного поста за взятку ₽7 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По подозрению во взяточничестве задержаны сотрудники Зеленоградского таможенного поста Центральной акцизной таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России и предоставили оперативное видео.

Преступная схема получения незаконного денежного вознаграждения должностными лицами таможни выявлена управлением по противодействию коррупции самого ведомства.

Подозреваемые совершали незаконные действия в интересах юридических и физических лиц, связанные с закрытием таможенного транзита и списанием утилизационного сбора. У них изъято семь миллионов рублей.

На кадрах видны силовики, которые врываются в здание, в офисе задерживают подозреваемых.

С 1 декабря в России начала действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозят в страну. Теперь льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет распространяться только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.

