У НАТО есть «план Б», если мирные переговоры по Украине провалятся

У НАТО есть «план Б», если мирные переговоры по Украине в итоге провалятся. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на американские СМИ.

«Европа сомневается в плане Трампа и готовят свой план», — говорится в сообщении.

Как утверждается, европейцы намерены увеличить военную помощь Украине и усилить поддержку экономики страны. Кроме того, Евросоюз планирует расширить санкции против России.

При этом, указано в сообщении, на текущий момент Европа не может договориться о финансировании бюджета Украины на следующий год, не говоря уже об увеличении помощи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейцев никто не отстранял от РФ, они сами отстранились. Глава государства отметил, что Европа взяла на вооружение тезис «стратегического поражения» России и живет в этих иллюзиях.

На днях украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что мирный план США после встреч с украинской стороной сокращен до 20 пунктов. Он также подчеркнул, что Киеву придется принять непростые решения на фоне переговоров американской и российской сторон.