Телеведущий Тихомиров: Супергрибной сезон начался в России на фоне теплой зимы

На фоне аномально теплой погоды в декабре в Московской области и части регионов европейской территории России начался супергрибной сезон. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на ведущего программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрия Тихомирова.

По словам эксперта, температура выше 0 градусов хорошо подходит для вешенок и других позднеосенних и зимних грибов. Сейчас в лесах можно также найти фламмулину и лисички. При этом зимой нет грибных комариков, заражающих грибы червями, и ядовитых грибов, благодаря чему новичкам будет проще заняться сбором.

«Из растущих на земле встречаются последние рядовки фиолетовые или говорушки дымчатые. Во Владимирской области я несколько дней назад нашел лисички во мху. Это уникальный гриб, который растет очень медленно и может как бы замереть. Под мхом там тепло, влажно и для них неплохо», — рассказал Тихомиров.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал, что снежный покров сформируется в Москве не раньше середины декабря.