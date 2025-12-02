Реклама

23:23, 2 декабря 2025

Ученые обнаружили ледяные вулканы на «Инопланетном корабле» 3I/ATLAS

На «Инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружены извержения криовулканов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На межзвездном объекте 3I/ATLAS — который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем, — обнаружены извержения криовулканов. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на научном сервере arXiv.

Отмечается, что активация ледяных струй напрямую связана с необычным химическим составом кометы. Авторы работы предполагают, что 3I/ATLAS по своей природе схож с ледяными транснептуновыми объектами — карликовыми планетами и другими телами, вращающимися вокруг Солнца за орбитой Нептуна.

Если выводы подтвердятся, это будет означать, что, несмотря на межзвездное происхождение, комета 3I/ATLAS имеет поразительное сходство с объектами в нашем космическом окружении.

Ранее сообщалось, что космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, принадлежит НАСА) обнаружил межзвездный объект почти за два месяца до его официальной регистрации астрономами.

