Уиткофф и зять Трампа пообедали в московском ресторане на среднюю пенсию россиянина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер потратили около 25 тысяч рублей на обед в московском ресторане рядом с Красной площадью перед переговорами в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что салаты американских политиков обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, стоимость горячих блюд — от 1,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей, десертов — около 2,7 тысячи рублей. Итого обед обошелся им минимум в 25,5 тысячи рублей.

Агентство подчеркнуло, что речь идет о счете за блюда без учета напитков.

Ранее сообщалось, что обеденное меню состояло из посикунчиков с крабом, филе оленя и перепелки с гречкой. Также в него вошли салаты «Столичный», «Мимоза», «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.