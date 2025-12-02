Реклама

22:27, 2 декабря 2025Мир

Уиткофф и зять Трампа пообедали в московском ресторане на среднюю пенсию россиянина

Уиткофф и зять Трампа пообедали в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер потратили около 25 тысяч рублей на обед в московском ресторане рядом с Красной площадью перед переговорами в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что салаты американских политиков обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, стоимость горячих блюд — от 1,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей, десертов — около 2,7 тысячи рублей. Итого обед обошелся им минимум в 25,5 тысячи рублей.

Агентство подчеркнуло, что речь идет о счете за блюда без учета напитков.

Ранее сообщалось, что обеденное меню состояло из посикунчиков с крабом, филе оленя и перепелки с гречкой. Также в него вошли салаты «Столичный», «Мимоза», «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.

