Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку и филе оленя

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер попробовали в московском ресторане блюда русской кухни. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что обеденное меню состояло из посикунчиков с крабом, филе оленя и перепелки с гречкой. Также в него вошли салаты «Столичный», «Мимоза», «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.

На десерт была яблочная шарлотка, «Наполеон», а также ассорти из ягод.

Посикунчики — это традиционные пермские жареные пирожки с мясной начинкой.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным отправятся в одну из стран Европы. Отмечается, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.