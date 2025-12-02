Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 2 декабря 2025Мир

Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку и филе оленя
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер попробовали в московском ресторане блюда русской кухни. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что обеденное меню состояло из посикунчиков с крабом, филе оленя и перепелки с гречкой. Также в него вошли салаты «Столичный», «Мимоза», «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.

На десерт была яблочная шарлотка, «Наполеон», а также ассорти из ягод.

Посикунчики — это традиционные пермские жареные пирожки с мясной начинкой.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным отправятся в одну из стран Европы. Отмечается, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Путин озвучил условие возвращения Европы к переговорам по Украине

    Штурм Димитрова ВС России сняли на видео

    Европе предрекли траты на Украину после завершения конфликта

    Набиуллина рассказала об изменениях денежно-кредитной политики

    Трамп похвастался своим острым умом

    Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

    Долиной посоветовали «снять корону» после скандала

    Четыре страны выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

    Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok