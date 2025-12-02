Депутат Никонов: Украина была бы в большей безопасности в ОДКБ, чем в НАТО

Украина была бы в большей безопасности в ОДКБ, чем в НАТО. Альтернативу Североатлантическому альянсу предложил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в интервью ТАСС.

«Украина, если бы хотела, если бы там было адекватное руководство, она бы изначально заинтересовалась гарантиями ОДКБ, а не вступлением в НАТО. И это обеспечило бы ее безопасность гораздо сильнее, чем любые гарантии, которые она может получить от натовцев», — сказал он.

Депутат напомнил, что Россия и Украина долгие годы существовали в рамках одного государства и вопрос безопасности «вообще не стоял».

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о фактическом выходе республики из ОДКБ. Он отметил, что это не является проявлением антироссийских настроений.