11:02, 2 декабря 2025

В Госдуме отреагировали на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

Депутат ГД Ивлев назвал курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной Думы (ГД) Леонид Ивлев назвал курс Европы на подготовку к войне с Россией губительным. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, война с Россией стала бы началом агонии европейской цивилизации, о которой «100 лет назад писал немецкий философ Освальд Шпенглер». Он отметил, что некоторые западные политики это понимают.

«Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе», — обозначил депутат Госдумы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, говорил, что конфликт может начаться раньше.

