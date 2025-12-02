В Госдуме высказались о возможности увеличить срок декретного отпуска

Депутат Бессараб: В России достаточно большой отпуск по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам предоставляется именно по медицинским показаниям, и в России он достаточно продолжительный, рассказала депутат Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Общественной палате поддержали введение декретного отпуска с первого триместра беременности. Заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина отметила, что это необходимо для поддержки материнства.

«Беременность — это особое состояние женщины, которое требует заботы окружающих и перевода на легкий труд, что у нас закреплено в трудовом законодательстве. Но вместе с тем отпуск по беременности и родам предоставляется по медицинским именно показаниям. Когда женщине уже тяжело ходить, вынашивать беременность. Если вдруг у женщины сложно протекает беременность, ей предоставят больничный в связи с нетрудоспособностью в этот период», — прокомментировала депутат.

Бессараб отметила, что такой порядок установлен не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Она отметила, что в России достаточно большой отпуск по беременности и родам, в то время как в других странах к этому относятся проще. Также она напомнила, что женщинам предоставляется отпуск до трех лет с сохранением рабочего места, в течение которых она может найти себе дополнительный заработок.

Ранее Бессараб поддержала идею расширить декретные выплаты на второго и третьего ребенка. По ее словам, чем больше у семьи детей, тем больше должно быть социальных гарантий.