Бывший СССР
12:03, 2 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о сроках урегулирования конфликта на Украине

Песков: РФ хочет урегулирования конфликта на Украине на многие поколения вперед
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия хочет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по урегулированию украинского конфликта.

В Кремле вместе с тем оценили важность предстоящей встречи Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом на переговорном треке по урегулированию конфликта на Украине. Саммит запланирован на 2 декабря.

