Россия
14:02, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России допустили изменение судьбы замороженных активов

Депутат Журова: Есть шанс на возвращение замороженных российских активов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Замороженные активы России и проценты с них могут вернуться в пользование страны после отказа Бельгии от экспроприации этих средств, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Все финансовые институты понимают, что изъятие российских активов — это прецедент и серьезный сигнал для других стран о том, что в случае конфликтов и других спорных ситуаций их средства могут просто заморозить и использовать так, как посчитают нужным. А это неприемлемая ситуация в цивилизованном мире», — сказала политик.

Кроме того, она предположила, что на позицию Бельгии повлиял и украинский коррупционный скандал — государство не хочет идти на рискованный прецедент, зная, что выделенные средства все равно будут украдены.

«Если Бельгии все же удастся заблокировать изъятие российских активов, эти средства могут к нам вернуться после подписания мирного соглашения. Другое дело, что в американском плане мира тоже есть некоторые предложения, связанные с нашими активами», — напомнила Журова.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Евросоюз не может найти конкретные пути предоставления финансовой помощи Украине из-за своего упрямства, связанного с желанием использовать для этой цели замороженные российские активы. Кроме того, дипломат назвал «репарационный кредит» Украине препятствием для усилий по завершению конфликта.

    Все новости