В России назвали новое военное соглашение сигналом миру

Карасин: Военное соглашение России и Индии — это сигнал остальному миру

Военное соглашение России и Индии — сигнал миру, что две державы будут реагировать сообща, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это просто показывает остальному миру, что мы и наши индийские партнеры одинаково относимся к авантюрам, которые могут случиться. И показываем всему миру, что какие бы придумки и авантюры не затевались в мире, мы всегда с индийским руководством будем спокойно и достойно, по согласованию на это реагировать», — сказал Карасин.

Он отметил, что Индия и Россия никогда просто так не договариваются, а исходят из реального положения вещей и дел в политике.

«Это хороший сигнал тем людям, которые хотят обострить ситуацию еще больше, поджечь ее. Это отрезвляющее намерение двух крупных держав», — подытожил сенатор.

Ранее стало известно о том, что Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Индией о порядке переброски военнослужащих на территории друг друга. Договор регулирует процедуру отправки «воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации».

