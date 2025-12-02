Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:19, 2 декабря 2025Экономика

Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

Юрист Терехин: Подаренную квартиру могут оспорить и спустя три года после сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную недвижимость в течение трех лет, и что с ней не так, рассказал старший партнер, гендиректор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. Он заявил в разговоре с агентством «Прайм», что распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности.

«Для оспоримых сделок действует годичный срок, для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — пояснил эксперт.

Таким образом, риск оспаривания сохраняется дольше, чем принято считать, особенно если имеются наследники, супруги или кредиторы, чьи интересы могли быть нарушены.

Материалы по теме:
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025

При этом лишиться недвижимости может не только одаряемый, но и добросовестный покупатель. Полностью избавиться от риска не получится, однако имеется способ его минимизировать. Для этого перед сделкой юрист рекомендует тщательно изучать историю объекта. Важно знать, когда и почему оформили дарение, не было ли у дарителя долгов, проблем со здоровьем и дееспособностью.

Ранее жителей России призвали отказаться от предоплат при аренде жилья, чтобы защититься от аферистов. Помимо требования внести плату до оформления договора, тревожным знаком может оказаться длительный срок размещения объявления на площадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Россиянин побывал на пляже в Голландии и описал девушек там фразой «хорошие гены»

    В США объяснили нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

    Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

    Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

    Трамп поставил Мадуро ультиматум

    В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

    Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

    России предрекли победу в случае начала ядерного конфликта с НАТО

    Военный эксперт назвал последствие потери Красноармейска для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости