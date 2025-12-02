Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

Юрист Терехин: Подаренную квартиру могут оспорить и спустя три года после сделки

Откуда взялась информация о лишении прав на подаренную недвижимость в течение трех лет, и что с ней не так, рассказал старший партнер, гендиректор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. Он заявил в разговоре с агентством «Прайм», что распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности.

«Для оспоримых сделок действует годичный срок, для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — пояснил эксперт.

Таким образом, риск оспаривания сохраняется дольше, чем принято считать, особенно если имеются наследники, супруги или кредиторы, чьи интересы могли быть нарушены.

При этом лишиться недвижимости может не только одаряемый, но и добросовестный покупатель. Полностью избавиться от риска не получится, однако имеется способ его минимизировать. Для этого перед сделкой юрист рекомендует тщательно изучать историю объекта. Важно знать, когда и почему оформили дарение, не было ли у дарителя долгов, проблем со здоровьем и дееспособностью.

