Зеленский заявил о приближении к миру

Зеленский: Украина ближе к миру, чем когда-либо
Александр Курбатов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина сейчас ближе к миру с Россией, чем когда-либо еще с начала конфликта между странами. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы [на прекращение конфликта]», — отметил он. Глава государства подчеркнул, что Киев усиливает работу над мирным соглашением, а украинская делегация ожидает дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.

До этого украинский лидер заявил, что мирный план США после встреч с украинской стороной в Женеве, Флориде и Ирландии включает в себя 20 пунктов. Он также подчеркнул, что Киеву придется принять непростые решения на фоне переговоров американской и российской сторон.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в марте 2026 года или раньше. По его словам, на это указывает ультиматум США с требованием немедленно принять мирный план Вашингтона, переданный Киеву в ноябре.

