Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 2 декабря 2025Из жизни

Женщина вышла замуж за любимого на его похоронах

В Индии женщина на похоронах вышла замуж за возлюбленного, убитого ее семьей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: StanislavBeloglazov / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина решила выйти замуж за умершего возлюбленного. Об этом сообщает India New England News.

20-летняя Анчал совершила брачный обряд во время похорон. Она нанесла куркуму на тело жениха и нарисовала синдур (красную полоску) у себя на лбу, чтобы стать его женой в последний момент прощания. С ее возлюбленным по имени Сакшам Тейт жестоко расправилась ее собственная семья, несогласная с межкастовым браком. Отец и братья невесты разбили ему голову камнем, а затем добили из огнестрельного оружия.

Потеряв любимого, Ачал заявила, что останется жить в его доме как его вдова. Таким образом она хотела продемонстрировать, что ее любовь сильнее смерти. «Наша любовь победила, даже в смерти Сакшама, а мой отец и братья проиграли», — сказала она. Полиция арестовала всех шестерых участников расправы.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Анчал потребовала для родственников смертной казни, подчеркивая, что только так можно добиться справедливости и отомстить за Сакшама.

Ранее в Индии свекры сожгли невесту после смерти ее жениха. После они выбросили ее обугленные останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома, чтобы скрыть преступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о подготовке к войне с Россией. Последствия такого конфликта сочли катастрофой планетарного масштаба

    Разницу позиций США и Европы по Украине объяснили

    Армию США назвали самым «смертоностным инвестклубом» в мире

    Москвичи окажутся в тумане

    Женщина вышла замуж за любимого на его похоронах

    Депутат Рады рассказал о нежелании украинских политиков занимать место Ермака

    Российский военный с пистолетом совершил налет на магазин ради алкоголя

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в обтягивающих коротких шортах

    Школьница «заказала» своих одноклассников

    Блогерша побывала в Европе и описала привычки местных фразой «в России не приживутся»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости