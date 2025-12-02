Женщина вышла замуж за любимого на его похоронах

В Индии женщина на похоронах вышла замуж за возлюбленного, убитого ее семьей

В Индии женщина решила выйти замуж за умершего возлюбленного. Об этом сообщает India New England News.

20-летняя Анчал совершила брачный обряд во время похорон. Она нанесла куркуму на тело жениха и нарисовала синдур (красную полоску) у себя на лбу, чтобы стать его женой в последний момент прощания. С ее возлюбленным по имени Сакшам Тейт жестоко расправилась ее собственная семья, несогласная с межкастовым браком. Отец и братья невесты разбили ему голову камнем, а затем добили из огнестрельного оружия.

Потеряв любимого, Ачал заявила, что останется жить в его доме как его вдова. Таким образом она хотела продемонстрировать, что ее любовь сильнее смерти. «Наша любовь победила, даже в смерти Сакшама, а мой отец и братья проиграли», — сказала она. Полиция арестовала всех шестерых участников расправы.

Анчал потребовала для родственников смертной казни, подчеркивая, что только так можно добиться справедливости и отомстить за Сакшама.

Ранее в Индии свекры сожгли невесту после смерти ее жениха. После они выбросили ее обугленные останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома, чтобы скрыть преступление.