Ценности
23:14, 2 декабря 2025

Звезду «Дневников вампира» с обнаженными ягодицами сняли на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: HEM / Backgrid / Legion-Media

Канадскую актрису болгарского происхождения Нину Добрев сняли в откровенном купальнике на пляже. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 36-летнюю звезду сериала «Дневники вампира» во время отдыха с друзьями на пляже в Мексике. Она предстала на кадрах в бикини в черно-белую полоску. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией, которые обнажали ягодицы.

Также артистка уложила волосы в высокий пучок, надела очки с темными линзами и защитилась от солнца с помощью огромного разноцветного зонта.

В ноябре американскую актрису Сидни Суини в откровенном купальнике сняли во время отдыха с новым возлюбленным и друзьями в ее доме во Флориде.

