Адвокат раскрыл последствия запроса Верховным судом дела Долиной

Адвокат Миронов: Истребование дела Долиной ВС России — благоприятный диагноз

То, что Верховный суд (ВС) России истребовал дело об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, может быть маркером грубых ошибок кассации. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат и председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов.

В случае с Долиной суд, по словам юриста, хочет видеть не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и материалы дела. Только после этого он будет готов принять решение — оставить историю в архиве или вынести в зал заседаний. Во втором случае ВС проверит законность актов и либо оставит их в силе, либо направит на новое рассмотрение, либо сам сформулирует развязку.

«Миссия Верховного суда — не только исправлять единичные ошибки, но и выстраивать единообразную практику по типовым спорам о недвижимости», — заявил Миронов.

По словам адвоката, истребование дела — это безусловно благоприятный, хотя все еще промежуточный процессуальный диагноз. «"До операции" дело пока не дошло», — добавил он.

О том, что ВС получил жалобу Лурье, стало известно 2 декабря. Дата слушаний пока не назначена.