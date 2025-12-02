Дело Долиной дошло до Верховного суда России

Верховный суд РФ получил жалобу на решения по иску певицы Долиной по квартире

Верховный суд России получил жалобу на решения по иску певицы Ларисы Долиной по поводу ее квартиры в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Жалоба будет рассмотрена в установленном порядке.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.