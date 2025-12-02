Реклама

18:41, 2 декабря 2025Силовые структуры

Дело Долиной дошло до Верховного суда России

Верховный суд РФ получил жалобу на решения по иску певицы Долиной по квартире
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России получил жалобу на решения по иску певицы Ларисы Долиной по поводу ее квартиры в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Жалоба будет рассмотрена в установленном порядке.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

