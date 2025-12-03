Реклама

18:50, 3 декабря 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал одного европейского лидера «классным мужиком»

Блогер Лебедев назвал премьер-министра Венгрии Орбана классным мужиком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил одного европейского лидера. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что имеет в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Блогер комментировал новость о том, что после того, как Орбан съездил в Россию, с ним отказался встречаться президент Польши Кароль Навроцкий. «Навроцкий, как обиженка, не стал встречаться с Орбаном. Хотя я думаю, что Орбан — классный мужик, с ним интересно даже просто посидеть», — порассуждал Лебедев.

Ранее издание Myśl Polska обратило внимание, что поляки недовольны решением президента страны отменить встречу с Орбаном из-за того, что тот посетил Россию. Пользователи сети заявили, что в администрации президента нереалистично смотрят на прекращение украинского конфликта и верят в победу Киева.

Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября. Встреча продлилась четыре часа. На ней обсуждались в том числе украинский конфликт и отношения Москвы и Будапешта. Орбан назвал переговоры с Путиным успешными.

