Премьер Венгрии Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве как успешные

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвав их успешными. Об высказался о встрече на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал Орбан.

В пятницу, 28 ноября, Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. В ходе встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

После переговоров с Путиным Орбан поужинал блюдами русской кухни в одном из московских ресторанов. Венгерский политик попробовал блины с красной икрой, сало в луковой шелухе, соленья, московский борщ, а также сибирские пельмени.