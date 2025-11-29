Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 29 ноября 2025Мир

Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

Премьер Венгрии Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве как успешные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвав их успешными. Об высказался о встрече на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал Орбан.

В пятницу, 28 ноября, Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. В ходе встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

После переговоров с Путиным Орбан поужинал блюдами русской кухни в одном из московских ресторанов. Венгерский политик попробовал блины с красной икрой, сало в луковой шелухе, соленья, московский борщ, а также сибирские пельмени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    Хегсет прокомментировал сообщения о его приказе «убивать всех»

    Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

    В Киеве начались экстренные отключения света

    В ВСУ появились целиком женские подразделения

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

    В США высказались о возможном поражении России

    Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

    Бывший советник Трампа призвал арестовать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости