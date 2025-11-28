Раскрыто меню ужина Орбана после переговоров с Путиным

Орбан после переговоров с Путиным попробовал блины с икрой, пельмени и сало

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поужинал блюдами русской кухни в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, венгерский политик попробовал блины с красной икрой, сало в луковой шелухе, соленья, московский борщ, а также сибирские пельмени. Уточняется, что Орбан прибыл с большой делегацией, при этом ресторан не закрывали на спецобслуживание. «Все с ним фотографировались», — рассказали журналистам в ресторане.

Сообщается, что обед обошелся Орбану в 4,5 тысячи рублей.

Встреча Орбана и Путина прошла в Кремле в пятницу, 28 ноября. Переговоры длилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта. Переговоры состоялись на фоне обсуждения мировой общественностью планов мирного урегулирования на Украине, которые выдвинули США и Европа.