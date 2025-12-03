Артемий Лебедев призвал не переживать из-за запрета WhatsApp в России

Блогер Лебедев призвал россиян не переживать из-за ограничений в работе WhatsApp

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ограничения работы мессенджера WhatsApp в России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которой принадлежит WhatsApp, не соблюдает российские законы и отказывается от диалога с властями страны. По мнению дизайнера, по этим причинам России необходимо сделать так, чтобы мессенджер «был задушен».

При этом блогер подчеркнул, что WhatsApp давно запрещен в Китае. «[Китайцы] вообще не переживают на эту тему. Точно так же и нам не надо переживать на эту тему», — призвал Лебедев.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что WhatsApp нужно заблокировать в России. Он возмутился тем, что мессенджер не соблюдает правила работы в стране.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничения против WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его полностью заблокируют на территории страны.