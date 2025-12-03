Бывшую помощницу российского прокурора посадили за мошенничество

В Тамбовской области бывшей помощнице прокурора дали 4,6 года за мошенничество

В Тамбовской области бывшую помощницу прокурора приговорили к четырем с половиной годам за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

По данным следствия, обвиняемая обманула знакомых, чей родственник находился под стражей, пообещав за деньги решить вопрос с его освобождением из СИЗО и в дальнейшем помочь прекращению уголовного преследования. Хотя возможностей, чтобы сделать обещанное, у мошенницы не было, она взяла с родственников оказавшегося под следствием мужчины 220 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что ее сожитель и дочь были соучастниками в мошеннической схеме. Оба получили условные сроки.

