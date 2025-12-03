Реклама

22:57, 3 декабря 2025Мир

Депутат указал на проблему в Евросоюзе

Евродепутат Мариани: Коррупция в ЕС указывает на системную проблему
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что несколько крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны Евросоюз и Еврокомиссия, усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК. Его слова приводит РИА Новости.

Мариани отметил, что повторяющиеся дела вызывают сомнения. Кроме того, коррупционные скандалы в Еврокомиссии указывают на системную проблему прозрачности и этики в институтах Евросоюза.

Евродепутат также прокомментировал задержание бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини в рамках расследования дела о мошенничестве и призвал дождаться окончания расследования.

2 декабря бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини задержала полиция. Также задержали экс-генсека Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

