Geely Emgrand ушел из России

В России прекратили продажи седана Geely Emgrand

Компания Geely официально подтвердила «Российской газете», что сняла с продаж компактный седан Emgrand.

В ноябре с официального сайта исчезли версии с механической коробкой передач, а теперь дилеры распродают остатки версий с АКП, новых поставок не планируется. В компании заявили, что место «Эмгранда» займет белорусский Belgee S50, продажи которого в России настолько успешны, что у дилеров даже возникал дефицит этих автомобилей.

Автомобиль, производящийся в Беларуси, является полным аналогом китайского, оснащается бензиновым атмосферным мотором, автоматической или механической коробкой передач.

Компания Geely взяла курс на изменение политики, в отношении российского рынка, представляя, кроме моделей основного бренда, автомобили новых марок Knewstar, Nordcross и Belgee. Эксперты связывают подобное дробление с боязнью вторичных санкций со стороны ЕС и США, ведь материнская компания является большим глобальным игроком, которому принадлежат такие известные бренды как Volvo и Lotus.

При этом о прекращении продаж или переименовании других моделей бренда пока речи не идет, кроме этого, недавно в России был представлен новый гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i.

Ранее бренд LADA рассказал, что использует смесь бензина и спирта, в качестве эталонного топлива при испытаниях двигателей.